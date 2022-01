Il celebre cantante pugliese Albano Carrisi ha avuto un’accesa discussione con la figlia Romina in diretta tv. Ecco cosa è accaduto

Albano Carrisi ha superato il periodo di isolamento, dopo essere risultato positivo al covid, ed è tornato in tv. Il cantante ha partecipato come ospite alla trasmissione condotta da Serena Bortone “Oggi è un altro giorno“. Insieme a lui in studio, anche la figlia Romina, che fa ormai parte del cast fisso del programma. Tra i due c’è stato un colpo di scena che nessuno poteva aspettarsi. Tra padre e figlia infatti si è innestata un’accesa lite in diretta.

Non corre buon sangue tra Albano e la figlia Romina, litigio in diretta tv

Ospite ad “Oggi è un altro giorno“, Albano ha parlato di se, del suo lungo percorso artistico e della sua famiglia. In studio ha trovato anche la compagnia di sua figlia Romina facente parte del cast fisso della trasmissione di Rai1. L’intervista ha preso però una piega inaspettata. Il cantante stava parlando proprio della sua famiglia e del suo rapporto con i figli definendosi un padre-psicologo. A questo punto Romina non ha potuto più tacere e si è intromessa nella discussione con affermazioni molto dure. “Non mi hai mai capita” queste le parole che Romina ha rivolto al padre, smentendo così quanto affermato da lui stesso poco prima. La discussione è proseguita ancora e Albano Carrisi si è a quel punto difeso affermando che la sua famiglia non aveva avuto vita facile, riferendosi ai brutti eventi passati quali la sparizione della figlia Ylenia. Una tragedia che sconvolse la famiglia e rivoluzionò la vita dei suoi figli, compresa quella di Romina che successivamente decise di andare a vivere in America.

Romina Carrisi ha colto al volo l’occasione dell’intervista televisiva per liberarsi di questo peso e rivelare al padre quello che aveva provato in passato.