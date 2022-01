Alessia Marcuzzi, problemi con l’ex Francesco Facchinetti: “È davvero dura”

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti non sono più una coppia da diversi anni: ad oggi, entrambi, hanno intrapreso due strade completamente diverse

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono stati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Lei, conduttrice tranquilla e con la testa sulle spalle, lui eterno Peter Pan che riuscì a fare breccia nel suo cuore. Nel 2011 i due misero al mondo Mia, una adorabile bambina che è diventata la cosa più bella e più importante che abbiano mai fatto insieme. La loro relazione però è terminata molti anni fa: Alessia e Francesco hanno intrapreso due strade completamente separate e Mia, ad oggi, è tutto quello che li unisce.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti: il retroscena inaspettato sul loro rapporto

Francesco si è risposato pochi anni dopo e ha messo su famiglia, ma non ha mai smesso di volere bene ad Alessia: loro due hanno condiviso davvero tantissimo insieme e ce la mettono tutta per regalare una famiglia unita anche alla piccola Mia.

Così, con impegno e con perseveranza, e soprattutto con la volontà di farcela, sono riusciti a costruire un rapporto genuino e sincero e a diventare una grande e bellissima famiglia.

“Siamo in 23, è dura organizzare il Natale. Stiamo organizzando la cena per il 22 con i Facchinetti e i Marcuzzi. Siamo una grande famiglia allargata e ci vogliamo realmente bene. Le dinamiche sono vere e sincere, cerchiamo di viverci i momenti tutti insieme” ha raccontato una volta Francesco, e non nasconde quanto sia difficile organizzarsi ma alla fine riescono sempre a trascorrere il tempo importante tutti insieme, come la grande famiglia allargata che sono.

Nonostante tutto, gli ex fans della coppia sono molto felici di come stanno procedendo le loro vite, e soprattutto di vederli felici e uniti anche se non stanno più insieme.