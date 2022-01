Alessia Marcuzzi lo scorso anno ha annunciato di voler lasciare la televisione per un po’. A distanza di tutto questo tempo, ha preso la sua decisione definitiva

Non ci sono dubbi sul fatto che Alessia Marcuzzi sia una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ha rivoluzionato il modo di fare televisione con la sua dolcezza, ma anche con la sua fermezza e la sua professionalità. Ancora oggi i telespettatori sentono la sua mancanza e la vorrebbero nuovamente al timone di programmi importanti. Il sogno dei suoi fans sta per diventare realtà, perché a distanza di molto tempo, sembra proprio che Alessia sia pronta a fare il suo ritorno in televisione.

Alessia Marcuzzi pronta per tornare in televisione: svelato l’accordo

Il suo esordio avvenuto nel 1995, quando condusse Colpi di Fulmine, un programma della Mediaset davvero molto seguito. Da quel momento in poi, niente è stato più lo stesso: la sua carriera ha preso il volo e Alessia è diventato uno dei volti più amati della televisione.

Di recente i telespettatori hanno sentito tantissimo la mancanza di Alessia, ma pare proprio che stia per ritornare sotto ai riflettori. Come riporta Tvblog, Alessia ha siglato un accordo con la Mediaset che prevede molteplici impegni importanti.

Il primo sarebbe il ritorno a le Iene, che torneranno subito dopo il Festival di Sanremo che avrà luogo all’Ariston durante i primi giorni del mese di febbraio. I successivi impegni non sono stati ancora rivelati, ma è una questione di tempo e poi tutto ci sarà più chiaro.

I fans di Alessia sono entusiasti: hanno sentito molto la sua mancanza negli ultimi tempi e sono piuttosto felici al pensiero di vederla tornare in televisione.