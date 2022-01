Alfonso Signorini entra nella casa del “Grande fratello vip” e lascia tutti di stucco, il pubblico non può credere alle sue parole

Il “Grande fratello vip” continua e fino a Marzo terrà compagnia al pubblico italiano che lo segue con passione. Alla guida per la terza volta consecutiva c’è Alfonso Signorini che con classe e carisma ha sempre la parola giusta al momento giusto.

La settimana scorsa è dovuto entrare nella casa per riportare ordine tra i concorrenti che dopo una serie di litigi e discussioni sembrano aver perso il senno. Una sua frase, però, ha lasciato i telespettatori di stucco.

Alfonso Signorini ha sorpreso il pubblico: le sue parole sono virali

Una volta entrato nella casa, Alfonso Signorini ha spiegato ai concorrenti il motivo della sua visita, facendo riferimento ad una serie di situazioni ed eventi che si sono presentate nel corso del reality e che a lui non piacciono.

Poi una frase ha lasciato tutti senza parole: “Per quel poco che mi resta da vivere”, a cosa si è riferito il conduttore? Sono in tanti ad interrogarsi su quell’uscita e qualcuno sui social ha tentato di dare una spiegazione.

L’investigatore social ha detto la sua al riguardo, affermando: “Lo ha detto ironicamente ma anche sul serio. Ha la leucemia Alfonso e non gli restano tanti anni purtroppo. Giacomo Urtis è un suo grande amico ed ha sorriso (gli vuole bene e conosce la verità)”.

Quindi, il conduttore e giornalista avrebbe rivelato la verità riguardo il suo stato di salute solo a pochi intimi?

Ora che la verità sembra essere venuta galla, cosa succederà ad Alfonso Signorini che in questo periodo sta vivendo un momento d’oro a livello professionale? Il pubblico lo adora e per Mediaset è una garanzia, non è un caso se è stato richiamato dagli autori alla conduzione del reality per il terzo anno di seguito.