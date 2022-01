Alice è molto nostalgica e sta tirando fuori dal cassetto dei ricordi foto passate con tagli di capelli sbarazzini che le piacerebbe ricreare su di lei.

L’Omicron è giunto anche a Dolo dove vive Alice Basso con la sua famiglia. L’annuncio della positività lo ha dato lei stessa ieri dopo aver svolto il molecolare. Anche il marito Marco Ferrucci ed i bimbi Brando e Morgan sono rinchiusi in casa, 10 giorni forzati a letto prima del prossimo tampone che spera possa essere risolutivo.

Alice nelle stories Instagram ha ironizzato sul fatto che sarebbe dovuta andare dal parrucchiere e a fare le unghie solo 24 ore dopo. “Come mi ridurrò tra 10 giorni visto che ora sono da buttare? Almeno con un restauro completo avrei affrontato meglio questa cosa!”.

Per riderci su ha così deciso di tirare fuori dal cassetto dei ricordi (o meglio dalla memoria del cellulare), uno scatto (ma ne seguiranno altri come da lei anticipato) con tagli capelli stravaganti che si è fatta negli anni. Un modo per decidersi quando andrà la prossima volta dal parrucchiere e valutare così se darci ancora un taglio netto.

Alice Basso manda in paradiso, il primo piano del décolleté è illegale

PER VEDERE LA FOTO HOT DI ALICE, VAI SU SUCCESSIVO