Vittoria Puccini ha fatto sognare il popolo del web condividendo una scatto da urlo. La visione è irresistibile.

Lineamenti angelici, occhioni verdi, fascino ipnotico. Anno dopo anno Vittoria Puccini ha conquistato tutti con il suo talento e la sua bellezza incredibile.

Nata 40 anni fa a Firenze, si è distinta nel panorama dello spettacolo affermandosi come attrice: innumerevoli le pellicole e le fiction di successo a cui ha preso parte.

L’ex compagna di Alessandro Preziosi, attore con cui ha avuto un colpo di fulmine durante le riprese di “Elisa di Rivombrosa” e ha avuto una figlia, oggi è felicemente legata a Fabrizio Lucci, fotografo più grande di lei di 20 anni.

Di recente sta catalizzando l’attenzione per l’arrivo di una nuova serie targata Rai a cui ha preso parte. Dal titolo “Non mi lasciare” e ambientata a Venezia, è articolata in quattro episodi in uscita il prossimo 17 gennaio.

Intanto sui social ha stupito tutti con un nuovo scatto incredibile in cui si è mostrata in tutta la sua bellezza.

Vittoria Puccini strepitosa: diva assoluta di bellezza, fan nel delirio

