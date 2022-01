Benessere a tavola: 6 alimenti da evitare in caso di diabete

Questa malattia cronica è caratterizzata da elevati livelli di zuccheri nel sangue: 6 alimenti da evitare in caso di iperglicemia.

Hai il diabete? Obesità, sedentarietà o invecchiamento… le cause della cosiddetta iperglicemia, ovvero l’innalzamento dei livelli di zucchero nel sangue, possono essere diverse. Se ci tieni alla salute del tuo corpo, il rimedio è a pronto in tavola: scopriamo insieme 5 alimenti da evitare in caso di diabete.

Benessere a tavola e diabete: 6 alimenti da evitare

creme da dessert e dolci al cucchiaio: difficile resistere alla loro tentazione, ma meglio evitarli. Questi alimenti particolarmente sfiziosi sono estremamente nocivi per chi soffre di diabete a causa dell’ingente quantità di zuccheri e grassi. Meglio se sostituiti con alternative più salutari e senza zuccheri disponibili in commercio.

