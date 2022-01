“La mia spampanella del cuore”, Carolina Stramare abbaglia i followers con uno sguardo seducente: illogica – FOTO

L’ex Miss Italia, Carolina Stramare ha fatto il pieno di likes in merito ad un primo piano davvero perspicace e ricco di sensualità.

In pochi istanti ha catturato l’attenzione di tantissimi fan sul web, la bellissima Carolina Stramare. L’ex vincitrice del concorso “Miss Italia” ha bagnato l’esordio del nuovo anno con una performance mattutina che la rende protagonista tra il bagliore dei raggi solari.

Per molti sembra la “Gioconda” fatta persona con i lineamenti e i tratti del viso delicati. Non manca molto per raggiungere la somiglianza di una Venere; d’altronde il merito del primo premio è frutto soprattutto di queste speciali caratteristiche estetiche.

L’amore per la moda spicca davanti all’obiettivo della telecamera. Basta pensare ai pregiati monili che indossa durante i concorsi pubblicitari o nel tempo libero.

Insomma, in riferimento a quanto detto, Carolina sin dal primo momento ha impressionato tutti e non poteva non iniziare l’anno nel migliore dei modi

Carolina Stramare e il primo piano incandescente: brilla come una stella

