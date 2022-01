“Chi l’ha visto?”, fermata Federica Sciarelli: “La trasmissione non si fa”

Cambio di palinsesto all’ultimo momento e “Chi l’ha visto?” salta. Federica Sciarelli non va in onda: ecco qual è il motivo

La Rai cambia le carte in tavola all’ultimo momento e lascia con l’amaro in bocca i telespettatori di Rai 3. La notizia diffusa sui social è stata appresa da molti con tristezza, altri non l’hanno letta affatto e ieri sera si sono ritrovati un film al posto dell’amato “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli dedicato ai casi di sparizione e ai fatti di cronaca più crudi e conosciuti del nostro Paese.

Ma cosa è successo nello specifico e perché la nota e amata giornalista è stata fermata all’ultimo e la sua trasmissione è saltata?

Salta tutto a “Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli non va in onda

Ieri sera “Chi l’ha visto?” di Federica Sciarelli non è andato in onda. La Rai lo ha comunicato, nel pomeriggio di ieri, con un post sulla pagina Facebook ufficiale del programma di Rai 3 con un messaggio molto telegrafico, e senza dare troppe spiegazioni: “Chi l’ha visto?” torna in prima serata in diretta su Rai 3 mercoledì #19gennaio. La redazione è sempre operativa con il sito e i social”.

Immediata la reazione degli amanti di uno dei programmi più longevi della tv italiana che con commenti ed emoticon hanno mostrato la delusione per la scelta di Viale Mazzini. Si allungano così le vacanze natalizie per Federica Sciarelli ed i suoi.

Bisognerà attendere ancora una settimana prima di rivederla in studio e c’è anche chi azzarda delle ipotesi come il rinvio della messa in onda per motivi legati al Covid tra gli addetti ai lavori. Solo supposizioni in quanto dalla redazione non trapela nulla se non il fatto che si continui comunque a lavorare.

Il cambio di palinsesto all’ultimo ha reso molto tristi i fan di “Chi l’ha visto?” e per molti resta solo la magra consolazione di poter vedere un bel film, “Una donna coraggiosa” lavoro biografico diretto da Claudia Garde Ottilie von Faber-Castell.

Sarà riuscita la pellicola a trattenere i telespettatori e a non farli scappare dopo la cancellazione del programma della Sciarelli? I dati dello share ce lo diranno.