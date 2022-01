Royal Family: la Regina Elisabetta ed il gesto che non è passato inosservato per il compleanno di Kate Middleton. Ecco cosa non ha fatto

I membri della Royal Family sarebbero sempre più distanti? La situazione Covid non aiuta e dopo la cancellazione degli eventi previsti per le festività di Natale che hanno visto di nuovo la Regina Elisabetta restare da sola a Palazzo, si aggiunge un’altra ricorrenza nella quale la famiglia non si è potuta riunire procurando anche dei piccoli dissapori.

È questo quello che trapela dai ben informati dei fatti reali che giurano che l’ultima decisione della Regina Elisabetta avrebbe offeso non poco Kate Middleton. Dopo Harry e Meghan, gli equilibri vacillano anche con la coppia destinata al trono? Vediamo nello specifico cosa succede.

Royal Family: il gesto mancato della Regina per Kate

Kate Middleton, donna amatissima dagli inglesi, per molti l’erede di Lady Diana, lo scorso 9 gennaio ha spento le sue candeline. Un traguardo importante per la duchessa che ha compiuto 40 anni festeggiati però, tra le mura della sua residenza di campagna con pochissime persone care ed un party davvero molto easy.

Affianco a lei oltre al marito William ed i suoi piccoli, solo la sorella Pippa ed i suoi genitori. Nessun altro ha presenziato alla festa e agli occhi di tutti è balzata la grande assenza della Regina Elisabetta. Un vero sgarbo per alcuni che non si sarebbe concluso solo con la scelta di non essere presente al party.

Ci sarebbe dell’altro infatti che avrebbe offeso la duchessa. Per lei non hanno suonato le campane dell’abazia di Westminster che nel cuore di Londra ricordano, da sempre, a tutti i sudditi gli eventi più importanti della famiglia reale, inclusi i compleanni.

Perché quest’anno tutto questo non è avvenuto per il compleanno di Kate? La risposta sarebbe da ricercare nella decisione della Corona di ridurre alcune spese per far fronte alle difficoltà delle finanze del regno in seno alla pandemia.

E così sarebbe stato deciso che le campane di Westminster suoneranno solo per il compleanno di Queen Elisabeth e del Principe Carlo, erede al trono. Davvero Kate non l’ha presa bene?