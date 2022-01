Eleonora Incardona ha condiviso uno scatto in cui indossa un vestitino sbalorditivo: la scollatura è ipnotica, attenzione ai dettagli piccanti.

Eleonora Incardona sogna di fare una carriera come quella della sua ex cognata Diletta Leotta (lei era la fidanzata di Mirko Manola, di recente apparso in uno scatto della giornalista di Dazn). La nativa di Ragusa, da qualche settimana, sta lavorando in programmi di calcio per la televisione ed è diventata il nuovo volto di ‘Sportitalia’, canale di Michele Criscitiello.

Nonostante i numerosi impegni, la Incardona continua a pubblicare con grande costanza sui social network. Le sue fotografie devastanti mandano sempre in tilt il mondo del web: impossibile resistere davanti a cotanta esplosività. Questa sera, la siciliana ha sorpreso tutti indossando un vestitino da infarto immediato.

Eleonora Incardona, il vestitino scivola giù: il reggiseno dov’è?

Eleonora, poco fa, ha condiviso un post su Instagram per ricordare a tutti l’appuntamento di questa sera. “Siete pronti a scoprire tutte le news di mercato? Ci vediamo stasera alle 23:00 su Sportitalia“, ha scritto in didascalia. I suoi fan sono già pronti e si metteranno sicuramente comodi davanti alla televisione.

La Incardona indossa un vestitino super sexy e regala una scollatura ipnotica. Il suo décolleté rompe letteralmente gli schermi, ma una cosa salta subito all’occhio: il reggiseno pare che non sia presente. La visione è paradisiaca e l’inquadratura contribuisce nel mettere in risalto le sue forme. “Ci lasci senza fiato”, ha scritto un ammiratore visibilmente colpito.

La Incadona ha un fisico da dieci e lode e ama metterlo in mostra attraverso scatti che lasciano il web senza parole. La siciliana, va detto, si allena sempre con grande costanza e spesso e volentieri condivide online video in cui fa delle serie e delle ripetute ed indossa tutine fantastiche.