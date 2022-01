Un momento estremamente doloroso per la conduttrice Elisa Isoardi. Un commovente messaggio d’addio sui social che ha scosso tutti

Momenti molto forti quelli che sta vivendo Elisa Isoardi, sia sul piano personale e lavorativo, sta infatti avviando nuove collaborazioni e presto la vedremo in tv, sia sul piano emotivo. Una perdita importante quella che subito l’ex conduttrice de “La prova del cuoco“. Ma adesso ha deciso di rompere finalmente il silenzio e di esprimere il suo dolore attraverso un commovente addio su Instagram.

Elisa Isoardi e il triste addio sui social

Negli ultimi tempi si parlava di Elisa Isoardi come possibile co-conduttrice del Festival di Sanremo, accanto ad Amadeus. Purtroppo questa possibilità è sfumata definitivamente con grande delusione. Un colpo da cui Elisa ha dovuto riprendersi con determinazione e coraggio. Adesso però la sua serenità è stata messa nuovamente alla prova. La Isoardi ha avuto molto recentemente una perdita molto grave che l’ha sconvolta e a cui ha dedicato un profondo e commovente messaggio d’addio sui sociale.

Un lutto non solo per lei ma per tutta l’Italia, per il mondo del giornalismo, della tv e della politica. Martedì 11 gennaio è stata data la notizia della morte di David Sassoli, giornalista del Tg1, conduttore e da poco Presidente del Parlamento Europeo. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha sconvolto tutti, amici e parenti ma anche tutti coloro che ammiravano il suo operato. Nelle ultime ore la tv, i giornali, il web e tutti i media non hanno parlato d’altro. Ricordi su ricordi della persona splendida che era David Sassoli.

La Isoardi ha voluto esprimere il suo dolore e riportare il suo particolare ricordo di David attraverso una foto su Instagram. Un gesto toccante che ha commosso profondamente il web. Insieme a lei tanti altri personaggi del mondo della tv e non solo, hanno rivolto commoventi messaggi d’addio a David.