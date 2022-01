Eva Henger, qualche minuto fa, ha arricchito il suo profilo Instagram con un nuovo scatto in bikini: il costume non contiene il davanzale.

Sono ormai lontani i tempi in cui Eva Henger si spogliava davanti alle telecamere per realizzare i celebri film per il mondo del porno e soprattutto i calendari sexy che hanno fatto sognare ed impazzire generazioni di uomini e ragazzi. Nonostante gli anni che passano, la nativa di Gyor continua ad essere in splendida forma e il suo corpo è un’opera d’arte in movimento.

Eva sta spopolando anche sui social network e ha da poco raggiunto la pietra miliare rappresentata dal milione esatto di followers su Instagram. Ogni giorno, la showgirl piazza online fotografie al limite del proibito in cui piazza in primissimo piano le sue forme procaci. Questa sera, la star ungherese ha postato un’immagine che la ritrae a riva al mare con un bikini davvero sensazionale.

Eva Henger, il bagno a riva diventa uno spettacolo d’eros: le forme esplodono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, poco fa, ha condiviso online l’ennesima fotografia da capogiro. L’ex pornodiva è distesa in riva al mare ed indossa uno dei bikini più impressionanti che possiede. Il costume, infatti, copre decisamente ben poco e lascia intravedere anche sprazzi dei lati più nascosti del corpo.

La 49enne è inarrestabile e riesce ancora una volta a fare il pieno di likes, inanellando 4mila cuoricini in pochissimo tempo. “Tanti bacioni, sei sempre straordinaria e sexy”, “Sei troppo bella”, “Favolosa molto attraente”, “Grande gnocca”, “Wow”: questi sono soltanto alcuni degli apprezzamenti giunti nello spazio dedicato ai commenti. Una cosa è certa: piace e non piace, la stella ungherese riesce sempre a catturare gli occhi dei seguaci.

Eva sta facendo diverse esperienze interessanti: come testimoniato da alcune immagini apparse in rete, la classe 1972 ha preso un piccolo aereo privato.