Tra i due c’è stato un amore molto intenso, la loro storia è finita a causa di un tradimento. Finalmente tutta la verità.

Flora Canto e Filippo Bisciglia hanno vissuto un’intensa storia d’amore agli esordi della loro carriera, giunta al capolinea a causa di un tradimento di lui.

Oggi entrambi sono felici con i loro nuovi partner: Flora è impegnata dal 2014 con lo showman Enrico Brignano, il prossimo anno i due convoleranno a nozze ed hanno già due figli, Martina e Niccolò; Filippo, invece, fa coppia fissa con Pamela Camassa da oltre 10 anni.

Tra la Canto e Bisciglia c’è stato un sentimento molto intenso che li ha legati fino al 2006, anno in cui il bel romano è entrato nella casa del ”Grande Fratello”. Flora era sempre presente in studio per sostenere il suo fidanzato, fino a quando è stata tradita in diretta tv, davanti a milioni di italiani.

Tutta la verità sulla fine dell’amore

Filippo Bissciglia, infatti, all’interno della casa più spiata d’Italia, si è lasciato andare tra le braccia di Simona Salvemini, oggi una delle migliori amiche di Federica Nargi.

Dopo il dolore vissuto, Flora Canto ha deciso di prendere parte al dating show di Maria De Filippi, ”Uomini e donne”, per cercare nuovamente l’amore. Lì scelse Francesco Pozzessere ma i due si lasciarono dopo qualche mese.

“A Uomini e Donne ci andai per voltare pagina. Il tradimento? Ora è acqua passata. Filippo non lo sento più. A ogni modo l’esperienza da Maria De Filippi mi è servita a capire tante cose: come funziona quell’ambiente, per esempio”, aveva dichiarato la compagna di Brignano in una recente intervista.

L’ex tronista ha inoltre raccontato: “Con i soldi guadagnati dalle serate, ho potuto seguire corsi di recitazione e dizione. È stata una strada tutta in salita e ho ricevuto anche tante porte in faccia”.