Jeep urta monopattino elettrico: uomo finisce sull’asfalto e muore

Dramma nel pomeriggio di lunedì 11 gennaio a Meldola, comune della provincia di di Forlì-Cesena. Un uomo di 45 anni, Alex Altini, è deceduto in seguito ad un incidente stradale lungo la provinciale 4.

Stando a quanto riporta la redazione de Il Corriere di Bologna, il 45enne era alla guida del proprio monopattino elettrico quando, all’altezza di una rotatoria, è stato urtato dallo specchietto di una Jeep, condotta da un 67enne. Un urto che ha fatto cadere la vittima sull’asfalto battendo la testa, ma di cui l’automobilista non si sarebbe accorto. Avvertito da un altro automobilista, il 67enne è tornato sui posto ed ha lanciato l’allarme.

In pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso. I soccorritori hanno trasportato d’urgenza in ospedale Altini, dove purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto durante la corsa verso il nosocomio per le gravissime ferite riportate.

Intervenuti anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi e stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri, scrivono i colleghi de Il Corriere di Bologna, pare che la Jeep fosse in fase di sorpasso quando ha urtato l’uomo alla guida del monopattino che era sprovvisto del caschetto.