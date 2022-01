Gerry Scotti è irriconoscibile dopo la malattia: “È cambiato tutto”

Gerry Scotti ha deciso di cambiare completamente il suo stile di vita dopo quanto accaduto: il famoso conduttore della Mediaset, oramai, non è più lo stesso

Gerry Scotti è senza ombra di dubbio uno dei conduttori più amati della televisione italiana da molteplici anni. Il presentatore ha fatto molto preoccupare i suoi followers lo scorso anno, quando all’inizio del 2021 è finito in terapia intensiva all’Humanitas di Milano. Sono stati dei giorni molto difficili per il presentatore, ma cosa è accaduto? Gerry, infatti, ha deciso di cambiare completamente vita dopo lo spavento che si è preso e che lo ha portato in ospedale, dove ha rischiato davvero grosso.

Gerry Scotti cambia vita dopo la malattia: ecco cosa è accaduto al conduttore

Al famoso giornale il Corriere della Sera, in una lunga intervista che ha rilasciato, Gerry ha spiegato tutta la verità su quello che è successo e su quella che è la sua vita oggi.

“Ho seguito un regime vegetariano. Era la seconda volta in vita mia: la prima era stata durante il lockdown avvenuto nel 2020, quando con la mia compagna e con mio figlio Edoardo non abbiamo toccato la carne per 40 giorni, fino a Pasqua” ha rivelato.

D’altronde, il covid lo ha spaventato molto e dopo la malattia ha deciso di fare attenzione e di prendersi cura di se stesso il più possibile. Superata la soglia dei 65 anni, ha capito che deve fare del suo meglio per preservarsi.

“Adesso limito le qualità, il che significa semplicemente che una volta a settimana pollo, pesce e uova e raramente quella rossa. Per me che soffro di pressione alta è meglio così“.

I suoi fans non possono che essere felici di questo: Gerry ha intenzione di prendersi cura della propria vita il più possibile e di non rischiare mai più com’è accaduto lo scorso anno.