Giovanna Civitillo, le parole che il pubblico non si sarebbe mai aspettato su Amadeus: lo sfogo della showgirl è arrivato pochi minuti fa

Moglie di Amadeus da oltre 12 anni, Giovanna Civitillo non è solamente la partner di uno dei conduttori più apprezzati della tv. L’ex ballerina, nel corso della sua lunga carriera, si è infatti messa alla prova in vesti diverse. Da presentatrice a ballerina, Giovanna si è dimostrata assolutamente meritevole dell’eco mediatica che l’ha travolta.

Negli scorsi giorni, tuttavia, alcune dichiarazioni rilasciate dalla moglie di Amadeus sono state mal interpretate dai fan, che non hanno mancato di attaccarla. Tramite un lungo sfogo postato su Instagram, la Civitillo ha messo in chiaro le cose una volta per tutte: coinvolto anche il marito.

Giovanna Civitillo e lo sfogo inaspettato: “Ho scelto di…”. C’entra il marito Amadeus

Solamente pochi minuti fa, su Instagram è apparso il lunghissimo sfogo di Giovanna Civitillo, moglie del conduttore Amadeus. L’ex ballerina, che ha recentemente rilasciato un’intervista ai microfoni di “Domenica In”, si era lasciata andare a delle esternazioni che erano state fraintese dal pubblico. La showgirl, nello specifico, aveva dichiarato di aver abbandonato la danza subito dopo aver conosciuto Amadeus.

A fronte delle critiche di cui è stata oggetto, la Civitillo ha deciso di replicare mediante un lungo sfogo. “Nessuno mi ha chiesto di lasciare la danza, tantomeno Amadeus che mi ha sempre sostenuta!“: questo il messaggio che Giovanna ha voluto far arrivare ai suoi followers.

La moglie del presentatore ha in seguito chiarito che quella di lasciare la danza fu una sua libera scelta. La Civitillo ha infatti affermato che, dopo aver raggiunto importanti traguardi sotto il profilo professionale, le sue priorità erano cambiate: “Ho scelto di godermi quanto di bello mi stava accadendo nel privato“.

Una decisione di cui Giovanna non si sarebbe affatto pentita. D’altronde, l’ex ballerina ed Amadeus si confermano una delle coppie più affiatate e complici del panorama televisivo.