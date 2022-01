Giovanna Civitillo non si trattiene: “Mi è saltato addosso”

Giovanna Civitillo rompe il silenzio sulla sua storia con Amadeus e rivela alcuni retroscena sull’amore della sia vita

Sono una delle coppie più amate e note degli ultimi tempi, stiamo parlando di Giovanna Civitillo e Amadeus. Entrambi conosciuti per lavorare nel mondo dello spettacolo e televisione, è lì che si sono incontrati e non si sono più lasciati.

Complici, affiatati davanti e lontano dalle telecamere, hanno anche un profilo social in comune molto seguito dal pubblico italiano che non vede l’ora di rivedere il conduttore alla guida della prossima edizione di Sanremo.

Giovanna Civitillo: cosa ha rivelato su suo marito?

Giovanna Civitillo è stata ospite ad una delle puntate di “Domenica In” dove ha rivelato a Mara Venier e ai telespettatori alcuni dettagli sulla relazione con Amadeus. I due si sono conosciuti nel 2003, all’epoca la conduttrice era una delle ballerine di “L’Eredità”, il quiz su Rai 1 presentato da Amadeus. Le nozze sono arrivate nel 2009.

L’ex ballerina ha poi raccontato come è avvenuto il loro primo appuntamento: “Eravamo in macchina e Amadeus mi è saltato addosso – ha spiegato – ma non ho ceduto, niente bacio”.

Poi ha continuato affermando di aver abbandonato la carriera per dedicarsi alla famiglia. Ma la Civitillo sembra essere pronta a tornare in carreggiata come corrispondente di “La vita in diretta”.

Intanto è tutto pronto per “Sanremo 2022”. Amadeus ha annunciato al Tg 1 chi lo accompagnerà in questa terza edizione ed il web si è già scatenato. Tra gli ospiti speciali ci sarà Checco Zalone, l’attore comico che non perderà occasione di far divertire e ridere il pubblico da casa.

All’appello manca Fiorello, il mattatore degli altri anni ha deciso di abbandonare la nave e di dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Sono in tanti a chiedersi se Amadeus avrà lo stesso successo senza il suo caro amico e collega. Non ci resta che attendere e scoprire cosa succederà.