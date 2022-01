Il Volo, Piero Barone ha raggiunto un traguardo assai prestigioso: promessa mantenuta!

Il tenore, Piero Barone, componente del gruppo musicale de Il Volo ha toccato così l’apice della sua nobile carriera: felicità immensa!

Meglio conosciuto come uno dei principali volti dello spettacolo artistico tricolore, Piero Barone si è distinto dal suo gruppo musicale d’appartenenza, “Il Volo“.

Il cantante catanese entrò a far parte della scuderia dell’equipe insieme agli inseparabili compagni di viaggio, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nel lontano 2015. In quella speciale occasione, i tre tenori, oggi famosissimi in tutto il mondo sorpreso tutti con la loro profondissima voce da soprano.

Il tutto accadde durante la diretta televisiva del celebre palinsesto Rai, “Ti Lascio una Canzone” dove i tre fecero ricredere tutti, sovvertendo ogni pronostico per l’assegnazione del premio finale.

Piero è il più grande dei tre con le sue 28 primavere sul groppone. Ma ancora giovane e in linea con i tempi, al fine di poter arricchire il proprio curriculum di soddisfazioni e promesse fatte ai propri genitori

Il Volo, Piero Barone fa felici i propri genitori: un risultato straordinario

La splendida notizia è rimbalzata poche ore fa e ha contribuito a rendere l’immagine del gruppo musicale de Il Volo ancor più roboante del solito.

L’ultima ora riguarda Piero Barone, il più grande d’età dei tre canori che compongono l’equipe. L’artista catanese è alla continua ricerca del successo e con o senza il supporto dei compagni di viaggio riesce in ogni caso fare la differenza.

L’ultimo traguardo raggiunto riguarda una promessa fatta ai suoi genitori qualche anno fa. Il ragazzo è stato scaltro nel mettere da parte, al momento giusto, la sua voce soave e dedicare il tempo libero a mettere la ciliegina sulla torta su un curriculum didattico già di suo, di grande prestigio.

All’età di 25 anni i genitori avevano sempre sognato che Piero, al di là della sua più grande passione non perdesse tempo con lo studio. Infine, il cantante con impegno e dedizione ha ripagato la loro fiducia, conseguendo il diploma in “Amministrazione e Marketing”.

Quale sarà il suo prossimo prestigioso traguardo? Non è mai troppo tardi per smettere di sognare!