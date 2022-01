Jasmine Carrisi, la danza del ventre scopre le curve ma il web insorge: “Che ti è successo?” – FOTO

Jasmine Carrisi in uno scatto dalla posa seducente, che però non raccoglie il favore di tutti gli ammiratori: arrivano le critiche

Jasmine Carrisi è una delle figlie d’arte più seguite sul web. Su Instagram, la giovane vanta quasi 100mila followers, e, vista l’età (è una 2001), è sicuramente uno dei personaggi maggiormente in voga tra i millennials.

La somiglianza con sua madre, Loredana Lecciso, in alcuni scatti è davvero impressionante. Si fa quasi fatica a distinguerle quando sono insieme, la bellezza è del resto una questione di famiglia.

Dal padre, il cantante Al Bano, spera di aver ereditato il talento artistico. La ragazza ha debuttato nel mondo della musica con il suo primo singolo nell’estate 2020. Al Bano, ovviamente, la incoraggia, ma la sprona anche a lavorare su se stessa e a studiare per migliorarsi e acquisire gli strumenti giusti.

Non a caso, lo scorso anno, lo stesso Al Bano aveva dichiarato di aver detto no alla proposta di entrare nella casa del Grande Fratello Vip insieme a Jasmine. Non si sarebbe trattato dell’esperienza giusta per sua figlia in questo momento.

Gli scatti della giovanissima Carrisi intanto continuano a spopolare sul web. Anche se i pareri in qualche caso sono discordanti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Su di te… Crazy Diamond” Giorgia Rossi si copre ma le preziosità escono allo scoperto. Fiammante – FOTO

Jasmine Carrisi, il popolo di Instagram non risparmia le critiche: “Eri più carina prima, perché lo hai fatto?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JASMINE (@jasminecarrisi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Michelle Hunziker, scontro in auto con la figlia Aurora: arriva la strigliata

L’ultima immagine propone una posa davvero seducente di Jasmine, la elegante tuta a due pezzi scopre il ventre e le sue forme sinuose. Ma da più di qualcuno arrivano commenti negativi.

In molti infatti contestano a Jasmine il ricorso alla chirurgia estetica. Nel recente passato, lei ha confermato di essersi rifatta le labbra, ma soltanto quelle. Per molti, si è trattato di un errore. “Eri più carina prima, cosa ti è successo?“, si legge tra i commenti. “Ti sei rovinata solo per qualche like in più“.

Jasmine, in ogni caso, non se ne cura e va avanti a testa alta. La sua avventura è appena iniziata.