“Più bella coppia non c’è”, Juliana Moreira seduce il marito con una posa provocante: scollata ovunque. Illegali – FOTO

Juliana Moreira fa impazzire marito e appassionati, protagonista di una posa super ammaliante: i dettagli bollenti di una performance illogica.

Semplicità e compostezza sono gli ingredienti di una personalità che fa della sua bellezza al naturale il colpo da novanta del suo repertorio. Parliamo di Juliana Moreira, modella brasiliana, consacratasi in Italia grazie alla partecipazione a diversi spettacoli sul piccolo schermo.

Nel corso di una nobile carriera all’insegna della moda ha prestato servizio in qualità di testimonial di marchi e brand famosi in tutto il mondo. Un mondo che lei definisce unico e fortunato come chi ha intrapreso il suo stesso percorso.

Nel corso degli anni la modella entra a far parte dell’ambiente televisivo facendosi preferire alla concorrenza. Canale 5 diventa per lei la vetrina per eccellenza della sua definitiva consacrazione.

Solo in un secondo momento arriva l’amore, quello vero, condiviso con l’attuale marito, Edoardo Stoppa, dal quale ricevette una proposta di matrimonio che non dimenticherà facilmente da quì alla fine dei suoi giorni

Juliana Moreira, posa a luci rosse con il compagno di vita: attrazione immediata

La supermodella brasiliana, Juliana Moreira è uscita allo scoperto su Instagram, grazie alla sua naturalezza e una bellezza che non conosce limiti. Stavolta l’ex velina di Canale 5 ha incantato tutti, andando oltre le sue possibilità.

Con il compagno di vita, nonchè marito, Edoardo Stoppa, l’intesa di coppia si fa sempre più incandescente, come la prima volta in cui si sono conosciuti, ovvero in una celebre discoteca di Milano.

La proposta di matrimonio all'”Empire State Building” di New York è un ricordo rimasto indelebile nel tempo, come il loro amore, dal quale sono nati due splendidi bambini.

Nonostante il tempo trascorre in maniera inesorabile, Juliana ed Edoardo trovano sempre il modo di tenere accesa la scintilla di un amore vero, tra i più invidiati del panorama del gossip attuale.

Stavolta la showgirl brasiliana si supera come mai aveva fatto sinora e guadagna la massima espressione della sensualità con una posa ultra provocante, a cavalcioni.

Come se non bastasse, i fan non si sono lasciati scappare gli altri dettagli attraenti di una scena a luci rosse. Lo spettacolo aumenta i giri della temperatura con quella serie di scollature evidenti che non lasciano spazio all’immaginazione.