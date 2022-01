La Pupa e il Secchione, Barbara d’Urso ci riprova: con lei vecchie amiche

Barbara d’Urso riconquista Mediaset, alle redini di La Pupa e il Secchione la accompagneranno due vecchie amiche.

Mediaset non molla e punta di nuovo sul vintage, confermando il ritorno sugli schermi di una nuova edizione de la Pupa e il Secchione. Il reality perderà Paolo Ruffini e Andrea Pucci, conduttori abbastanza apprezzati, e accoglierà a braccia aperte Barbara d’Urso. La napoletana ha finalmente ritrovato la sua strada dopo aver perso Domenica Live e Live Non è la d’Urso, considerati troppo scadenti anche da Mediaset, e con il nuovo-vecchio reality spera di riuscire a riconquistare un po’ di share.

La Pupa e il Secchione, Dagospia svela i primi nomi dei concorrenti

Per il momento la data d’inizio della nuova stagione de La Pupa e il Secchione non è ancora stata resa pubblica, ma Dagospia ha già spoilerato alcuni nomi che potrebbero accompagnare Barbara d’Urso a partire dalla prossima primavera. Pare che tra le concorrenti vedremo Flavia Vento, nei panni di pupa, e Antonella Elia e Simona Izzo come opinioniste. Le due donne hanno spesso accompagnato la d’Urso in televisione, per cui siamo sicuri che la sintonia non deluderà il pubblico.

Tra i concorrenti del reality dovrebbero esserci anche alcuni VIP, chiamati apposta per scatenare l’interesse di un pubblico sempre meno affezionato a questo genere di programmi. Il format con cui Mediaset prova a rilanciare il tutto non si discosta più di tanto da quello del Grande Fratello e compagnia, reality dove Barbara ha sempre dimostrato di sapersela cavare egregiamente.

In questi giorni la conduttrice napoletana si gode l’ultimo periodo di vacanza in compagnia della famiglia. Tornerà in televisione lunedì 17 gennaio, allontanando da Pomeriggio 5 la collega Simona Branchetti, che la stava sostituendo.