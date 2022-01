Manila Nazzaro a rischio squalifica: lo scandalo al Grande Fratello

Cattive notizie per Manila Nazzaro, la concorrente al “Grande Fratello VIP” infatti è a rischio qualifica.

Tra le concorrenti più belle di questa edizione del “Grande Fratello VIP” c’è lei, Manila Nazzaro. Chi non è delle ultimissime generazioni ricorda ancora quando nel 1999 venne eletta Miss Italia. Una bellezza che negli anni si è arricchita di quel fascino che la rende sublime, una donna incantevole.

Lineamenti perfetti, un sorriso che conquista ma un modo di fare che a quanto pare ultimamente non è tanto apprezzato dal web che la sta aspramente criticando, soprattutto sotto il suo ultimo post su Instagram. Ma non solo, a quanto pare la bella ex modella sarebbe a rischio di squalifica all’interno del reality.

Manila Nazzaro a rischio squalifica, le motivazioni

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “L’Eredità”, fermata la trasmissione: la decisione della Rai

Nella corso della serata Manila avrebbe violato palesemente una norma del regolamento del famoso reality, ovvero quando si è in led per discutere chi mandare in nomination, i nominativi vanno tenuti segreti e non svelati agli altri concorrenti per evitare che questo possa interferire sul ciclo delle normali nomine. Ma questa regola è stata disattesa da Manila che invece ha spifferato tutto alla Ricciarelli – con cui ha instaurato un buon rapporto – prima ancora che la celebre soprano potesse fare i suoi nomi.

Il web è d’accordo all’unanimità di mandare in nomination l’ex Miss o addirittura squalificarla. “Non è la prima volta che riferisce tutto alla Ricciarelli e tante volte ha cercato anche di pilotare Giucas, sono tre strateghe lei Ricciarelli e Soleil” si legge su Twitter e poi tantissimi altri commenti di chi la vorrebbe fuori per non aver rispettato il regolamento. “Manila ha violato il regolamento, deve andare in nomination d’ufficio“, “La cara Manila spiffera le nomination Katia, ma tutto regolare? Dovrebbe andare d’ufficio in nomination perché non rispetta il regolamento“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Sei la migliore”. Valentina Ferragni si slaccia i jeans in pubblico e spiazza tutti FOTO

Dei malumori che si propagano anche sulla sua pagina ufficiale Instagram, attualmente curata e gestita dal suo staff che propone di volta in volta gli scatti più belli di questa esperienza. In molti si reputano delusi dall’atteggiamento della concorrente e soprattutto di questo “sodalizio” con Katia Ricciarelli e Soleil.