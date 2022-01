Maria Pedraza continua a stupire i fan con video e foto accattivanti e seducenti, il web impazzisce per lei e i suoi occhioni

Classe 1996, direttamente da Madrid, Maria Pedraza è un’attrice di fama internazionale che con la sua bellezza e talento si è fatta conoscere in tutto il mondo. Ha esordito come protagonista nel film Amar per poi proseguire con la serie tv La casa di carta.

Oggi non solo è un’attrice, ma è anche molto attiva sui social e seguita da dodici milioni di follower che la supportano e sostengono in ogni situazione.

Maria Pedraza, senza filtri? Divina – FOTO

PER SCOPRIRLA VAI SU SUCCESSIVO