Maria Pia Calzone, gambe perfette e non solo | I fan increduli: “Ma come fai?” – FOTO

L’attrice partenopea Maria Pia Calzone esibisce il suo fascino senza tempo con semplicità ed eleganza, il web la esalta più che mai

Attrice di lungo corso, solo da qualche anno Maria Pia Calzone ha raggiunto la meritata fama a livello nazionale. Dalla prima stagione di ‘Gomorra – La Serie‘, tutti la identificano nel personaggio di Donna Imma Savastano, moglie del boss Pietro e madre di Genny. Ma la sua carriera parte decisamente da lontano e consta anche di altri ruoli importanti.

54 anni, originaria della provincia di Benevento, Maria Pia è un personaggio molto seguito sui social. Su Instagram, vanta oltre 238mila followers. Le sue cifre distintive sono una grande eleganza e semplicità e un fascino al tempo stesso naturale e irresistibile. Nulla da invidiare ad attrici e bellezze più giovani di lei, anzi.

Maria Pia Calzone, non solo bellezza ma anche tanta ironia: strappa un sorriso citando Stanlio e Ollio e fa impazzire gli ammiratori

Anche nel suo ultimo post, Maria Pia raccoglie complimenti a gogo da parte degli ammiratori. L’immagine in bianco e nero e la posa da seduta esaltano la sua silhouette raffinata e seducente.

In mostra, gambe semplicemente perfette, anche se sotto un paio di semplici jeans. E i fan non possono fare a meno di chiedersi: “Ma come fai a essere la più affascinante che ci sia?“.

Nel fascino di Maria Pia c’è anche tanta ironia. Nella didascalia del post, cita infatti un passaggio di un film di Stanlio e Ollio:

-Io sento un grande vuoto nella mia vita: sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza, mi manca la tenerezza.

– Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza: ti riempirebbe il vuoto.

Un perfetto esempio di come passare da un registro apparentemente malinconico e trasognato a un sorriso incontenibile. C’è tutta Maria Pia in poche righe.