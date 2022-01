Marina La Rosa continua a stupire i fan con degli scatti mozzafiato, la vip sta già pensando alla prossima stagione: cosa succederà?

Classe 1977, originaria di Messina, Marina La Rosa è stata una dei concorrenti della prima edizione del “Grande fratello” dove si è fatta conoscere, facendo uscire tutti i suoi lati migliori.

All’epoca fu al centro del gossip per la sua relazione con l’ex gieffino Pietro Taricone. In un’intervista per I lunatici ha rivelato: “Io ero corteggiata da Pietro, non accettavo nessuna avance, proprio perché c’era una donna innamorata di lui e quindi sarebbe stato un comportamento scorretto nei confronti di un’altra donna”.

Marina La Rosa, sensuale e solare: pensa già all’estate – FOTO

Seguita da quasi un milione di follower, Marina La Rosa non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. Nonostante si sia allontanata da un po’ dal mondo della televisione, ha molti fan che la supportano e sostengono.

Sensuale, accattivante e seducente, l’ex gieffina sa come attirare l’attenzione del web e non rinuncia a farlo. Così attraverso l’ultimo post ha sfoggiato tutta la sua bellezza e voglia di estate, mostrandosi su una terrazza, baciata dal sole, mentre tiene in mano un fiore.

“Avete presente quella strana e piacevole sensazione di sentire che è quasi estate?

Lo sentite nelle ossa sulla pelle nella luce che cambia alla sera, nei profumi, nel vostro olfatto – ha scritto – Bè se voi riuscite a sentire ancora gli odori ma non sentite quelli dell’estate allora avete ragione ragazzi. Manca ancora un sacco di tempo”.

“Sei bellissima” ha commentato qualcuno e poi ancora “Sei spettacolare“, qualcun altro aggiunge fiamme, applausi e cuori per La Rosa.

Tra i fan c’è chi ancora spera do poterla rivedere in televisione, ma attualmente sembra che l’ex gieffina abbia altro per la testa. Cosa riserverà il 2022 per lei?