Matteo Ranieri, problemi per il tronista: “Non vado avanti”. La confessione spiazza Maria

Matteo Ranieri, primi problemi per il tronista di “Uomini e Donne”. La confessione fatta quest’oggi in puntata ha spiazzato Maria De Filippi

Fin dal giorno in cui Maria De Filippi ha proposto il trono a Matteo Ranieri, il giovane non ha fatto altro che ribadire il proprio disagio rispetto alla poltrona rossa. L’ex corteggiatore, che durante la passata stagione si era distinto per essere stato la scelta di Sophie Codegoni, ha accettato di buon grado l’offerta della conduttrice, pur non nascondendo la propria titubanza. “Non credo di essere adatto a questo ruolo“: queste le parole che il 29enne aveva pronunciato poco dopo l’ingresso in studio.

Il giovane, che ha intrapreso il suo percorso televisivo alcune settimane fa, si sta concentrando su due corteggiatrici in particolare: Federica e Martina. Con quest’ultima, stando a quello che è emerso nella puntata odierna, sarebbero già sorte le prime difficoltà. Il tronista, incalzato da Maria, ha fatto un’osservazione che è suonata come un avvertimento in piena regola.

Il suo temperamento mite e, al contempo, la bontà d’animo che è emersa durante la passata edizione, sono le qualità che il pubblico maggiormente apprezza di Matteo Ranieri. Il tronista, ex fidanzato di Sophie Codegoni, si è sempre mostrato rispettoso nei confronti della redazione, nonché grato per l’offerta che Maria De Filippi ha deciso di proporgli. Addirittura, il giovane ha più volte sottolineato di non sentirsi all’altezza della situazione.

Nella puntata di oggi, giovedì 13 gennaio, sono infatti emerse le prime difficoltà per il tronista. La corteggiatrice Martina, a cui Ranieri è legato da una profonda attrazione fisica, ha cercato di aprirsi durante l’esterna, proprio sulla base di quelle che erano state le richieste di Matteo. Quest’ultimo, desideroso di conoscerla più a fondo, l’ha spronata a raccontargli della sua vita passata.

In studio, la situazione si è fatta subito tesa tra i due. “Faccio difficoltà ad aprirmi sulle mie cose personali, perché ho paura. Non mi fido completamente“: queste le giustificazioni di Martina, che la De Filippi ha dimostrato di aver compreso a pieno. Ranieri, dal canto suo, non si è invece mostrato soddisfatto della risposta. Secondo il tronista, nessun avvicinamento fisico è paragonabile alla sintonia che viene a crearsi tra due persone, quando queste decidono di aprirsi l’una con l’altra.

“So che sei orgogliosa, ma ti chiederei di mettere da parte l’orgoglio” – ha osservato Matteo, con toni gentili e pacati – “Con me non funziona, non riesco ad andare avanti“. Martina, chiaramente colpita dalle parole di Ranieri, lo ha rassicurato in merito al proprio interesse. Per la corteggiatrice, il tronista è ormai un pensiero fisso, ed il suo obiettivo è quello di farsi lentamente scoprire da lui.

“Piano piano conoscerai tutto di me“, ha asserito Martina, ottenendo un disteso sorriso come risposta. A quanto sembra, ci sono tutti i presupposti affinché la frequentazione tra i due vada avanti.