Gli entusiasmi vissuti da Meghan Markle a seguito della vittoria di una causa legale in cui era coinvolta da anni sono stati spenti. Accade l’impensabile.

Delusione e tristezza. Dopo la gioia di Meghan Markle a seguito della vittoria nella causa giudiziaria contro il Mail on Sunday e il Daily Mail, arriva una pesante batosta per la duchessa di Sussex.

La moglie di Harry ha dovuto fare i conti con un risvolto inaspettato della spinosa questione.

Una vicenda risolta dopo molto tempo a fine anno: l’ex attrice aveva accusato i colossi della stampa inglese di aver violato la sua privacy, pubblicando estratti di una sua lettera rivolta al padre inviata nel 2018. Nel 2019 la sua comparsa nelle pagine dei giornale, a seguito della quale si è rivolta al tribunale.

Dopo anni è arrivata la sentenza dell’Alta Corte di Londra con cui è stata data ragione a Meghan: in conseguenza alla sentenza sui giornali sono apparse scuse ufficiali, lo scorso 26 dicembre, nei confronti della duchessa. Nonostante questa vittoria, arriva una delusione per la consorte del nipote della Sovrana.

Meghan Markle, incassa duro colpo: inaspettata decisione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Beato”: Cristina Marino si scopre, in reggiseno trasparente al fianco di un compagno speciale. Visione da infarto – FOTO

Se l’orgoglio di Meghan Markle si è riempito nelle scorse settimane a seguito della vittoria contro la stampa inglese e l’ottenimento di scuse ufficiali, arriva un amaro risvolto.

Il risarcimento economico per i danni subiti non è come si aspettava. Dalle ultime indiscrezioni sembra che il suo indennizzo sarà pari a un dollaro e venti centesimi.

Una delusione che di certo non solleverà Meghan già afflitta dai rapporti sempre più tesi con i parenti e la sua reputazione in ribasso. Sebbene abbia vinto la causa, non sono mancate critiche nei confronti dei suoi comportamenti. Tra verità falsate, secondo alcuni avrebbe spinto in realtà i media a porre il focus sul controverso rapporto esistente tra lei e il padre Thomas.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Cosa ti è successo?!”, Paola Turani mostra a tutti il cambiamento sconvolgente

Nonostante il duro colpo, la speranza della Markle rimane viva. La causa contro l’Associated Newspapers in merito alla violazione dei diritti d’autore non è stata ancora chiusa e in questo caso se la vincesse incasserebbe risarcimenti ben più alti.