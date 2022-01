Michelle Hunziker, scontro in auto con la figlia Aurora: arriva la strigliata

Michelle Hunziker ha deciso di sgridare sua figlia Aurora Ramazzotti: il video della ramanzina è già virale.

Michelle Hunziker, con la sua sconfinata simpatia, ha da sempre conquistato il cuore dei telespettatori. La nativa di Sorengo è uno dei volti storici di ‘Striscia la Notizia’: l’ex modella ha condotto il programma satirico per un numero incredibile di puntate, facendo coppia soprattutto con Ezio Greggio (e Gerry Scotti).

Michelle ha conquistato le prime pagine dei quotidiani di Gossip per la sua storia d’amore con Eros Ramazzotti: dall’unione con il cantante è nata anche la figlia Aurora. Quest’ultima sta seguendo le orme dei genitori e sta provando a conquistare sempre più spazio in televisione. Il rapporto tra le due è indissolubile e amano prendersi in giro e ironizzare. Questo pomeriggio, tuttavia, c’è stato uno scontro tra mamma e figlia testimoniato da alcune immagini apparse su Instagram.

Michelle Hunziker, scontro con Aurora: la ramanzina sui social

Michelle, questo pomeriggio, ha condiviso alcune stories sul suo profilo Instagram. La conduttrice è al settimo cielo per il ritorno in Italia di sua figlia Aurora. La ragazza è stata alle Maldive con il suo fidanzato. Nella meravigliosa vacanza sulla perla dell’Oceano Indiano c’era anche papà Eros. “E’ tornata la mia bimba. Hai finito di girare?“, ha chiesto con una faccia eloquente alla sua amata figlia.

Come se non bastasse, l’attenzione della Hunziker viene attirata dal caos che regna nell’auto. Ci sono carte, scatoli e bottiglie vecchie. “Devo farti i complimenti perché è molto ben tenuta questa macchina”, osserva la classe 1977.

Aurora, dal canto suo, si difende dalla ramanzina dicendo alla mamma che l’aveva già avvertita in merito alla sporcizia in auto. E qui Michelle rincara la dose: “No, ma non è disordinata: si sta parlando di arte contemporanea qua”.