Paolo Bonolis, nel corso della puntata odierna di “Avanti un altro!”, si è lasciato andare ad una confessione spiazzante: c’entra il collega Luca Laurenti

Il quiz game più amato di Canale Cinque ha riaperto i battenti nella giornata di lunedì 10 gennaio. Nonostante Flavio Insinna resti l’avversario da battere, la coppia formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti darà sicuramente del filo da torcere al gioco televisivo di Rai 1. Il pubblico, che attendeva il ritorno dei due da diverso tempo, può ritenersi più che soddisfatto di questo inizio in grande stile.

Tra i conduttori, come di consueto, non mancano i siparietti esilaranti, che sono la prova dell’indistruttibile sintonia che li lega. Tuttavia, nel corso della puntata di questa sera, Bonolis si è lasciato andare ad una confessione riguardante il noto collega, che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. In studio è inevitabilmente calato il gelo.

Paolo Bonolis, la verità sui problemi di salute di Laurenti: gelo ad “Avanti un altro!”

Ad “Avanti un altro!”, nel corso della puntata di questa sera, i telespettatori hanno assistito ad un siparietto che non ha mancato di lasciarli senza parole. Durante il turno della concorrente Eloisa, l’imprevisto si è manifestato nelle sembianze del “Bonus” Daniel Nilsson. Il modello, che avrebbe dovuto distrarre la partecipante con il proprio fascino, si è in realtà lasciato trasportare dalla scenetta messa in atto dai conduttori.

Luca e Paolo, che avevano il compito di imitare il dialetto tirolese, hanno suscitato le risate a crepapelle dei presenti, compreso lo stesso Daniel. Una reazione che Bonolis non ha affatto digerito: “Io, a 60 anni, faccio il deficiente per portare a casa un misero guadagno. Non deve ridere di me!“: questa la stoccata che il conduttore, dopo essersi alzato dalla propria postazione, ha ironicamente pronunciato.

Il “Bonus”, tuttavia, non è proprio riuscito a trattenersi di fronte all’imbarazzo della scena. Quando Laurenti ha iniziato a parlare in tirolese, Nilsson è nuovamente scoppiato a ridere davanti ai conduttori. A quel punto, Paolo Bonolis lo ha ripreso palesando un tono più che perentorio. “Lui non fa il cretino come me, lui ha problemi seri” – ha spiegato il presentatore, riferendosi al collega – “Non si ride di chi ha problemi seri“.

Il pubblico, estasiato dall’esilarante scenetta, ha tributato un lunghissimo applauso alla coppia di conduttori. Il loro ritorno in tv non mancherà di regalare momenti di puro divertimento ai telespettatori, proprio come è accaduto nella puntata odierna.