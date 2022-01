Principe Carlo e William su tutte le furie: forte ansia per la Regina. Motivo clamoroso

Carlo e William si sono infuriati contro un membro della Royal Family. Questa volta non è Harry a fargli saltare il tappo.

Rabbia e ansia. Questi i sentimenti condivisi dal Principe Carlo e William negli ultimi giorni, tanto da riempiere le pagine del gossip globale.

La narrazione di quello che stanno passando è partita dalla stampa inglese che ha svelato come padre e figlio stiano affrontando un periodo difficile in cui a far da padrone è la preoccupazione.

Un membro della Royal Family ha fatto spazientire i futuri eredi al trono, ma questa volta non si tratta di Harry. Se il duca di Sussex negli ultimi mesi ha fatto tremare Palazzo con i suoi continui colpi di scena al fianco della sua Meghan, a far infuriare i reali nelle ultime ore è stato un altro parente.

Questo in particolare sembra poter mettere in difficoltà la Regina Elisabetta.

Carlo e William in ansia per la Regina: scatta l’allarme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Stava morendo”. Flora Canto racconta il dramma che ha vissuto

A far salire uno stato di ansia misto rabbia in Carlo e William è stato Andrea, il terzogenito della Sovrana. Nel tempo il principe, oggi 61enne, ne ha fatte di cotte e di crude, accendendo pesanti scandali e rimanendo coinvolto nell’intricato caso legato a Jeffrey Epstein.

Quest’ultimo era un imprenditore americano finito sotto l’accusa di violenze, favoreggiamento della prostituzione e pedofilia, poi suicidatosi in carcere in circostanze sospette.

È stata Virginia Giuffre ad accusare nel 2001 Epstein e il Royal di abusi: tuttavia Andrea a rivelato di non averla mai vista, ma una foto che li ritrae insieme ha provato il contrario.

Dall’agosto del 2020 la questione è riemersa alla luce con una denuncia della donna contro il principe. Processo aperto da allora, secondo quanto riportato dai tabloid Carlo e William sarebbero contrari all’ipotesi che la Regina Elisabetta sostenga le spese legali per Andrew, nono nella linea di successione.

Altre voci hanno rivelato come il marito di Sara Ferguson desideri occuparsi in autonomia della questione nella sua interezza, compreso il lato economico. Proprio questa volontà lo avrebbe portato a mettere in vendita il suo chalet di Verbier, situato in Svizzera.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Netflix, ora è ufficiale: “Lo hanno chiuso”. Adesso cosa accadrà? È delirio

In ogni caso William e il primogenito hanno messo le mani in avanti premurandosi di far in modo che la Sovrana non venga coinvolta in questo scandalo. A breve il giudice decreterà se il processo che coinvolge il Royal andrà avanti. Intanto sembra che a Palazzo aleggi la volontà di allontanarlo dalla vita pubblica, privandolo del suo titolo.