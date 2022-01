Rita Dalla Chiesa e Veronica Gentili, uno scambio così sui social non era mai successo. Parole che fanno pensare

Rita Dalla Chiesa è una donna che non manda mai a dire le cose. È schietta, sincera e quello che pensa lo dice senza peli sulla lingua. Lo fa in tv quando è ospite nelle trasmissioni ma anche sui social.

E proprio sui social la giornalista si è lasciata andare con dei commenti su Veronica Gentili, la collega che conduce su Rete 4 “Controcorrente” e che è amatissima sui social con migliaia di follower che la seguono e l’ammirano.

Le parole della figlia del generale Dalla Chiesa sono arrivate in modo inaspettato e su Twitter si è “consumato” uno scambio che non era mai successo prima.

Rita Dalla Chiesa, parole inaspettate per Veronica Gentili

Quando si parla di botta e risposta sui social si pensa sempre al rovescio negativo della cosa. Rita Dalla Chiesa e Veronica Gentili hanno dimostrato che può rappresentare anche uno scambio di stima e ammirazione.

Proprio l’ex moglie di Fabrizio Frizzi, infatti, ha dedicato bellissime parole a Veronica che da parte sua non ha potuto che rispondere con grande gioia. Proprio su Twitter Rita ha scritto: “Che brava Veronica Gentili. Brava, bella, tosta ed equilibrata. Una donna in gamba”.

Insomma un vero elogio da parte di una professionista che nel corso della sua carriera si è sempre contraddistinta come integerrima, donna di spessore e di cultura, amatissima dal pubblico. Un ringraziamento sentito e che parte dal cuore quello che la conduttrice di “Controcorrente” ha lasciato: “Grazie mia cara Rita. Le tue parole mi fanno felice”.

E così la Dalla Chiesa ha deciso di rispondere ancora una volta e di tributare alla Gentili altre belle parole: “Adesso riposati un po’… Sei veramente in gamba”. Veronica non ha più risposto ma ha accolto con grande piacere queste parole di stima.

Un ennesimo tributo pubblico per lei arrivato dopo quello fatto da Adriano Celentano che l’ha elogiata perché dà modo a tutti di parlare nella sua trasmissione, senza esclusione e preconcetti.

La Gentili piace e non solo al pubblico maschile per la sua avvenenza ma anche per la sua preparazione e per la professionista quale è. Applausi per lei!