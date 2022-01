Stamane ad Ostia (Roma), un uomo di 74 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada sul lungomare. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Non accenna ad arrestarsi anche in questo inizio d’anno la scia di vittime sulla strada. L’ultima questa mattina ad Ostia (Roma), dove un uomo di 74 anni è stato travolto ed ucciso da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Inutili i tentativi dei soccorsi, allertati dalla donna alla guida delle vettura, subito fermatasi dopo l’impatto. Intervenuti per gli accertamenti di rito gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, ma è stato centrato da un’auto in corsa ed ha perso la vita. È morto così un uomo questa mattina, giovedì 13 gennaio, sul lungomare di Ostia, in provincia di Roma.

La vittima, Lutazio Catulo di 74 anni, secondo le prime informazioni, come riportano alcune fonti locali, tra cui la redazione di Roma Today, stava attraversando sulle strisce nei pressi dello stabilimento Kursal, quando improvvisamente è sopraggiunta una Mini Countryman, condotta da una 59enne, che lo ha investito. L’uomo è finito rovinosamente sull’asfalto, mentre l’automobilista si è fermata per prestare soccorso ed ha chiamato il numero per le emergenze.

In pochi minuti, dopo la segnalazione, sul luogo della tragedia è arrivato lo staff medico del 118. Considerata la gravità della situazione è stata fatta atterrare anche un’eliambulanza per un eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. Purtroppo, però, per Catulo non c’è stato nulla da fare: i medici ne hanno constatato il decesso sul posto.

Oltre ai soccorritori, sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che si sono occupati degli accertamenti e dei rilievi di legge. Il tratto interessato, per permettere i soccorsi ed i rilievi delle forze dell’ordine, scrive Roma Today, è stato chiuso al traffico.

Quello verificatosi stamane è il secondo incidente stradale nella provincia di Roma in pochi giorni. Lunedì mattina, un uomo di 61 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da uno scooter mentre attraversa sulla via Aurelia Antica.