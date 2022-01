Rudy Zerbi gela Arisa, interviene Maria De Filippi: “Non dire ca**ate”

Arisa è tornata ad Amici di Maria De Filippi dopo un anno per vestire, ancora una volta, le vesti di giudice. In questa occasione, ha rincontrato Rudy Zerbi

Arisa, fino allo scorso anno, era una delle insegnanti di canto più amate della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il suo percorso si è concluso quando è passata alla Rai per partecipare a Ballando con le Stelle. La cantante è rimasta ovviamente in buoni rapporti con la famiglia di Canale Cinque, in particolar modo con Rudy Zerbi. Quando lavoravano insieme per Maria, si stuzzicavano continuamente: il loro era un rapporto di odio e amore e spesso e volentieri, nel corso delle puntate, Rudy ci provava scherzosamente con lei.

Rudy Zerbi geloso di Arisa ad Amici: interviene Maria De Filippi

Visualizza questo post su Instagram U n p. o s t. c o. n d I v I s o d a @ t h e w o r l d o f a r I s a

Quando Arisa nell’ultima puntata di Amici è tornata nelle vesti di giudice, ha avuto l’occasione di rincontrare tutte le persone che per lei sono state una seconda famiglia. Anche Rudy, che ha sentito in particolar modo la sua mancanza. I due, nonostante tutto, erano molto legati e sono entrambi dispiaciuti di non avere più la possibilità di lavorare insieme.

Dopo un siparietto molto divertente, ha rivelato alla cantante di essere molto geloso per l’intesa che si è venuta a creare nel programma di danza insieme al suo compagno di ballo, Vito Coppola.

A queste parole Arisa si è gelata e ha cercato aiuto nello sguardo di Maria, che è prontamente venuta il suo soccorso e ha ammonito Rudy, avvertendolo di non dire sciocchezze. In seguito, Arisa si è sistemata al suo posto e ha ascoltato le cover scelte dagli allievi della scuola.

Nonostante tutto, i social restano fedeli ad Arisa e Rudy: i telespettatori hanno sentito molto la loro mancanza e continuano a sostenere che sarebbero una bellissima coppia.