Sabrina Ferilli racconta il momento più difficile: “Ero in pericolo di vita…”

L’attrice romana ha vissuto un periodo particolarmente stressante che l’ha messa a dura prova. Tutta la verità.

Sabrina Ferilli è una delle attrici e showgirl più amate degli ultimi decenni.

L’interprete ne ”La Grande Bellezza” oltre ad essere un’attrice di successo è anche un’attrice, una conduttrice e una ex modella.

Nasce nel 1964 a Fiano Romano, un paese alle porte di Roma. Ha da sempre conquistato tutti non solo per il suo talento ma anche per a sua bellezza e simpatia.

Migliore amica di Maria De Filippi siamo abituati a vederla spesso nelle trasmissioni televisive della moglie di Maurizio Costanzo dove si ritrova vittima di scherzi o protagonista di gag premeditate dalla stessa.

Tuttavia, nonostante siamo abituati a vederla sempre sorridente e spensierata, la bella attrice ha vissuto momenti molto difficili che l’hanno messa a dura prova.

Il racconto del momento buoi dell’attrice

Sabrina Ferilli ha vissuto un periodo particolarmente difficile in cui si è sentita in pericolo di vita.

Come lei stessa ha ammesso non temeva per la sua carriera bensì per la sua incolumità.

L’attrice ha infatti dovuto combattere con uno stalker che ha reso la sua vita un inferno. Inizialmente si pensava fosse solamente un suo ammiratore e per questo non aveva dato peso alla questione, successivamente però si è rivelato talmente insistente che ha dovuto rivolgersi ai carabinieri.

Lo stalker inviava a Sabrina continui messaggi e regali che non erano più graditi vista la pertinacia.

“Mi aspetta sotto casa, compare ad ogni ora”, aveva dichiarato in un’intervista. Il suo incubo durò per ben 5 anni fino a che Sabrina Ferilli è ricorsa ai magistrati per mettere fine a quella situazione fin troppo pesante.

Non ci sono state aggressioni verbali o fisiche che hanno messo in pericolo l’attrice, tuttavia non ha potuto fare a meno di ricorrere a una denuncia per bloccare quell’oltraggio alla sua privacy che le ha fatto vivere anni difficili.