Samira Lui si mostra in tutta la sua bellezza in un sensuale video su Instagram che fa letteralmente impazzire i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samira Lui (@samiraluiofficial)

Fan letteralmente impazziti per la bellissima Samira Lui, sensuale professoressa del programma condotto da Flavio Insinna “L’Eredità“. Un video che ha mandato in visibilio tutti, dove la bella prof. si mostra in tutto il suo splendore.

Samira Lui e il video che fa impazzire tutti

Bella e sensuale, Samira si è mostrata su Instagram con un video estremamente erotico che la ritrae con indosso un abito succinto e luccicante che mette in risalto le sue forme. Inutile dire che il video è stato estremamente apprezzato dai fan della prof. che si sono lasciati andare a numerosi complimenti e commenti di apprezzamento e ammirazione. Nessuno si aspettava di vederla così, abituati tutti ai panni più sobri da professoressa dell’Eredità. Tra i tanti commenti sotto il video della donna, c’è anche chi le chiede “Quando torni?“. Cosa significa? Il mistero è subito svelato. Purtroppo nelle ultime puntate del programma di Rai1, Samira è risultata assente. Nessuno sa perchè la prof. non sia più presente all’interno del programma e tutto il pubblico è preoccupato per lei.

Nessun indizio da parte della redazione della trasmissione, nè da parte del conduttore Flavio Insinna che si è limitato a mandare i suoi saluti in diretta a Samira ma senza spiegare per quale motivo la ragazza non sia più presente nel programma.

I fan della prof. e del programma sono molto preoccupati per la sua assenza e chiedono a Samira stessa, sui social, il motivo della sua scomparsa e se mai ci sarà un ritorno. Un affetto immenso quello che nelle ultime ore il suo pubblico le sta dimostrando. Per il momento ancora nulla di certo però, non resta che attendere gli sviluppi della vicenda.