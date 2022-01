Sanremo 2022, arriva il no ad Amadeus: purtroppo non ci sarà

Sanremo 2022: per Amadeus il rifiuto più amaro. Lui non ci sarà sul palco dell’Ariston ma è già pronto un altro grande nome

Manca sempre meno per l’attesissimo appuntamento di Sanremo 2022 e si freme per sapere chi saranno i super ospiti di quest’anno.

Dopo aver svelato i 24 Big che saliranno sul palco, è stata la volta delle co-conduttrici. Anche per questa terza volta a Sanremo, Amadeus ha voluto cinque donne al suo fianco, una diversa per serata. Si parte con Ornella Muti e si continua con Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta per chiudere con Sabrina Ferilli che torna all’Ariston dopo la sua partecipazione nel 1996.

Un nome tra i grandi ospiti è ormai certo. Amadeus lo ha “ingaggiato” anche per poter realizzare uno spot che, tra le altre cose, ha fatto anche discutere. Si tratta dell’amatissimo Checco Zalone che dopo diversi no giunti in passato ha deciso di calcare il palco di Sanremo. Ma è arrivato anche un secco no dall’artista che tutti aspettavano con grande gioia. Anche quest’anno non sarà al Festival.

Sanremo 2022, il no che fa più male ad Amadeus

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)

È il no di Jovanotti quello che fa più male per Amadeus ma anche al pubblico. Il cantante era attesissimo e si sperava in un bel sì all’invito, rinnovato più e più volte dal direttore artistico. Jovanotti è molto amico di Amadeus e Fiorello ed in molti pensavano che questa sarebbe stata la volta buona per vederlo all’Ariston ma l’artista ha rifiutato nuovamente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Alessia Marcuzzi torna in tv: svelato l’accordo

A Radio Subasio Lorenzo Cherubini ha parlato del suo coinvolgimento come autore della canzone di Gianni Morandi, proprio quella che ha rischiato la squalifica e per questo non ci sarà all’Ariston: “Devo fare l’autore di Morandi, sono concentrato su questo e non c’ho la testa”.

E così per tutti i suoi fan è sfumata l’ennesima possibilità di poterlo vedere sul prestigioso palco: “Sarò a casa – ha ancora detto a Radio Subasio – Magari mi prendo un alberghetto a 30 km da lì e ci vediamo con Morandi come clandestini all’alba”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Ti trasformerei in un gelato umano”. Costanza Caracciolo conquista tutti: impossibile resisterle FOTO

È stato confermato però Cesare Cremonini che per Sanremo 2022 salirà per la prima volta, nel corso della sua carriera, sul palco dell’Ariston. Un modo per festeggiare i suoi 20 anni di carriera con una esibizione inedita degna del titolo di superospite. Si vocifera, inoltre, che potrebbe esserci anche Jennifer Lopez che all’Ariston c’era stata già nel 2010.