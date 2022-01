Sanremo 2022, in arrivo la super ospite: la trattativa di Amadeus

Da alcuni giorni girano voci riguardo la partecipazione di una vera diva al Festival di Sanremo. Amadeus è in trattativa per avere la star in Italia all’Ariston.

Sanremo è un evento legato alla musica molto importante in Italia. Fin dagli anni ’50 il Festival accompagna gli italiani in un momento quasi magico dove il tempo sembra fermarsi. Anche lo scorso anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, Sanremo ha portato comunque un po’ di gioia e intrattenimento nelle case degli italiani. Come ogni anno, ad anticipare il Festival ci sono i pronostici, i commenti, le news. Come conduttore, è risaputo che ancora una volta sarà Amadeus a dirigere la gara. Al suo fianco ci saranno una serie di ospiti importanti che lo affiancheranno nelle diverse giornate del Festival con una durata più o meno breve. Di solito, quella riguardante gli ospiti, è la notizia più attesa.

Jennifer Lopez accetterà di venire ospite al festival di Sanremo?

Quest’anno è giunta voce che Sanremo sia in trattativa con una star di fama internazionale. Si tratta di Jennifer Lopez. La Lopez sarebbe un super ospite al Festival della Canzone italiana. Tuttavia, ci sono numerosi ostacoli a completare le trattative, come i protocolli e l’andamento dei contagi da Covid. Da quanto riportato dall’Adnkronos, sembrerebbe che il festival abbia iniziato a “corteggiare” la star fin dall’estate 2021, quando l’attrice e cantante si è recata nella penisola insieme al suo amato Ben Affleck.

A favore della “conquista” di JLo per l’arrivo al Festival ci sia il film Marry Me – Sposami, in anteprima il 14 dicembre e poi nelle sale dal 17 dicembre. Marry Me è una commedia nella quale vedremo JLo convolare a nozze con Owen Wilson.

Prima di esultare, bisogna ricordare che la partecipazione di JLo è, tuttavia, molto legata all’andamento della pandemia e dei contagi da Covid, nonché alle misure restrittive.