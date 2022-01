“Magnete per Supereroi” Elisabetta Gregoraci nel bikini da sogno è sensualità senza tempo – FOTO

Svelata la perfetta attrattiva per “Supereroi”. Un’immagine che ferma il tempo ed immobilizza i suoi fan, in un mix di sensualità e amore. Elisabetta Gregoraci non ha limiti.

Dopo aver originalmente partecipato alla première indetta in occasione dell’uscita in sala della nuova pellicola cinematografica dal titolo “Supereroi“, dramma romantico realizzato da Paolo Genovese, l’autentica bellezza mediterranea della showgirl Elisabetta Gregoraci verrà quest’oggi resa protagonista di attimi di pura e “latente sensualità“.

L’ex amatissima gieffina classe 1980, ed ex giurata nella sua ultima edizione de “Lo Zecchino D’Oro“, ha desiderato mostrare al suo pubblico, in costante crescita, una nuova allettante parentesi attinente alla sua più intima quotidianità. L’emozionante contenuto farà subito impazzire di gioia i suoi fan: “non smetteremo mai di ringraziarti abbastanza“.

“Magnete per Supereroi” Elisabetta Gregoraci nel bikini da sogno è sensualità senza tempo

