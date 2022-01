In cucina in perizoma? Ed un invito in camera da letto? Non c’è da scandalizzarsi, ma da restare con il fiato sospeso, nel loro ultimo video satirico “Le Donatella” sono pronte a scatenarsi.

Dopo aver confermato poche ore fa di essere davvero “incinta“, ma “delle sue mestruazioni“, una delle due inverosimilmente goliardiche gemelle appartenenti alla celebre coppia di influencer de “Le Donatella” ha deciso di scatenarsi nuovamente servendosi di un ultimo post sui social network.

Stamani e con maggiore energia, le protagoniste dell’affermato duo musicale, hanno deciso di intraprendere una nuova sfida senza censure. Giulia e Silvia Provvedi sono conosciute dal vasto pubblico delle penisola sin dal loro esordio televisivo, avvenuto nel 2012. E per essersi da quel momento, e sin da subito, fatte notare al talent show di “X Factor“. Il loro successo più recente si identifica con il provocatorio brano di “Moralisti su Pornhub“. Uscito sulle scene, con tanto di videoclip dalle più estrose caratteristiche, nel passato 2021.

“Da svenire…” Donatella scatenate. I fan hanno un mancamento – VIDEO

