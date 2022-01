Veronica Ferraro sfoggia un outfit strepitoso che manda in tilt i fan che la seguono, il web impazzisce con così tanta bellezza

Classe 1987, influencer e imprenditrice, Veronica Ferraro è una tra le più seguite sui social dove vanta di più di un milione di follower che la supportano e sostengono in ogni situazione. La moda è la sua più grande passione, la stessa che l’ha portata ad ottenere grandi risultati.

E’ la fondatrice di The Fashion Fruit, uno dei blog più letti in Italia. Amica di Chiara Ferragni, le due trascorrono molto tempo insieme ed i fan impazziscono per entrambe.

Veronica Ferraro, un look più bello dell’altro: quale scegliere? – FOTO

Veronica Ferraro ha appena pubblicato una serie di foto dove sfoggia un look più bello dell’altro. “Random” scrive sotto al post che è già diventato virale. I colori degli outfit le mettono in risalto i suoi occhi verdi che fanno impazzire il web e chiunque la guardi.

Di un’intensità unica, sa come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo. Oltre allo sguardo a tratti accattivante e a volte di una dolcezza senza fine, c’è il sorriso a renderla ancora più bella e il suo lato A più seducente.

Ha tutti gli attributi per essere considerata una tra le influencer più sensuali del momento. “La mia preferita” qualcuno scrive sotto alle foto e poi ancora “Strepitosa”, qualcun altro ha aggiunto: “Mi fai impazzire”.

Oltre alla moda è appassionata di sport, si allena ogni giorno per mantenersi in forma. Ama i cani e il suo si chiama Amelia ed è sempre con lei a supportarla e sostenerla anche a lavoro, il trucco non deve mai mancare e i tatuaggi sono il suo punto debole.

Attualmente ha molti progetti a cui sta lavorando e il mondo dei social e delle influencer la rende ogni giorno soddisfatta della scelta lavorativa fatta anni fa. E’ stato un vero successo.