“Non ce l’ho fatta!”, Veronica Peparini e il triste annuncio sui social – FOTO

La professoressa di ”Amici” ha pubblicato su Instagram un post dove ha voluto dare a tutti i suoi fans un annuncio.

Veronica Peparini è una delle professoresse di ”Amici” che da più tempo siede dietro la cattedra del talent show di Maria De Filippi.

Ballerina e coreografa nonché sorella del direttore artistico del serale Giuliano Peparini, autore di innumerevoli ”quadri” che da sempre affascinano i telespettatori.

Da qualche tempo è fidanzata con l’ex allievo e vincitore della sedicesima edizione di ”Amici”, Andreas Muller. Tra i due c’è una differenza d’età che ha fatto molto discutere, il ragazzo, infatti ha 25 anni mentre la maestra 50.

Quest’ultima ha due figli, Daniele e Oliva, rispettivamente di 14 e 9 anni, avuti dal suo ex marito, il 37enne, ballerino e suo ex assistente, Fabrizio Prolli.

Veronica Peparini e l’annuncio ai fans: “Non ce l’ho fatta”

Oggi Veronica Peparini ha dato un annuncio a tutti i suoi followers, pubblicando un post con un tris di scatti. Nella didascalia del contenuto pubblicato in serata, scrive: “Piccoletta mia ce l’ha fatta, io ancora no…”, riferendosi al covid che ha colpito lei e sua figlia, già da qualche giorno.

Mamma e figlia sono in isolamento domiciliare e Veronica si distrae scattandosi dei selfie. Nei primi due scatti si mostra in compagnia della sua bambina, che abbiamo visto proprio durante un’esibizione sul palco di ”Amici” mentre aveva preso parte del corpo di ballo. Nell’ultima foto, invece, Veronica appare in tutta la sua bellezza con un selfie da perdere il fiato.

“Sei bellissima”, “Incantevole”, “Non ti resisto”, sono solo alcuni dei commenti ricevuti mentre altri utenti le mostrano tutto il loro sostegno in questo periodo più difficile del solito. “Rimettiti presto!”, è il commento più frequente sotto al suo post. Che sia di buon auspicio!