Vince 500mila euro quasi per sbaglio, il miracolo che tutti ricorderanno: pazzesco

Lascia tutti senza parole la storia di una fortunata turista in Piemonte: ferma per comprare due sigarette, ha improvvisamente vinto 500mila euro.

Una notizia strepitosa ha sconvolto la cittadina di Boca, in provincia di Novara, quando una turista che passava di lì quasi per caso ha vinto un’importante somma di denaro al gratta e vinci. La vittoria ha fatto il giro della città in pochissimo tempo, lasciando senza parole tutti i cittadini, che non potevano immaginare che il biglietto più fortunato sarebbe stato venduto proprio lì, e ad una turista per di più.

Si ferma per comprare due sigarette e vince al gratta e vinci, la storia sconvolge il Piemonte

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Fedez si toglie la fede, si scatena il tam tam su Twitter: “È crisi con Chiara”

Il piccolo comune conta poco più di mille abitanti, e nessuno di loro si sarebbe mai aspettato di trovare un gratta e vinci così fortunato all’interno di uno dei pochi locali aperti. Tutto è successo all’interno della tabaccheria della piazza di Boca, quando la turista vittoriosa è andata a comprare le sigarette per il fidanzato. Con gli spiccioli avanzati ha chiesto biglietto della lotteria istantanea “Doppia sfida”, una sorta di gratta e vinci molto comune che mette a disposizione dei giocatori tantissimi premi.

La donna ha vinto 500mila euro così, quasi per caso, mentre il fidanzato è rimasto a casa ad aspettare le sigarette. Lei, in vacanza in Italia ma residente all’estero, ha voluto ringraziare Boca con un messaggio pubblicato su Facebook, e in pochi minuti i titolari della tabaccheria sono stati sommersi dalle telefonate di chi voleva scoprire se fosse davvero successo ciò che si raccontava in giro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Elodie svela i motivi della rottura con Marracash: “Vi spiego cosa è successo veramente….”

La turista si trovava a Boca per visitare il Santuario della zona, che evidentemente le ha portato parecchia fortuna. In tutto ciò il fidanzato è rimasto a casa, e oggi il pubblico si chiede se la fortunata deciderà di condividere la vittoria con lui, o no.