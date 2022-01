Adriana Volpe ha condiviso sul suo profilo di Instagram alcune fotografie meravigliose: in didascalia arriva una richiesta incredibile.

Adriana Volpe è una conduttrice amatissima dagli italiani non soltanto per il suo talento e la sua bravura, ma anche per la sua bellezza stordente. Nella sua incredibile carriera, la nativa di Trento ha condotto programmi come ‘Mezzogiorno in famiglia’, ‘I fatti vostri’ e ‘Ogni mattina’ La classe 1973 ha preso parte anche a numerosi reality, tra cui ‘Il Grande Fratello VIP’. Nel corso della quarta edizione, la Volpe dovette lasciare il gioco per motivi di natura privata.

Adriana, al momento, è sempre uno dei volti del ‘GF Vip’: l’ex modella è un’opinionista presente nello studio al fianco di Alfonso Signorini. Questa sera, sul suo profilo, è apparsa una fotografia bellissima: in didascalia è stata invece riportata una richiesta allucinante da parte sua.

Adriana Volpe bellissima e seducente: la sua richiesta è allucinante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Benedetta Parodi emozionata, arriva l’annuncio più bello: “Finalmente…”

Adriana, poco fa, ha impressionato il web condividendo una serie di scatti in cui sfodera il look total white che ha fatto impazzire tutti. Il vestitino è cortissimo e scopre ovviamente le sue magnifiche gambe. La scollatura è vistosa e regala una visuale super del suo splendido décolleté.

In didascalia, arriva la sua richiesta. “Iniziamo il fine settimana insieme? Vi aspetto al #gfvip e durante le pause pubblicitarie … vi leggo“. In poche parole, l’opinionista del reality show vuole riceve messaggi da parte dai fan, in modo tale da leggerli durante i break per le pubblicità. Il post, in meno di un’ora, ha raccolto 5mila likes.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Wanda Nara, la FOTO di famiglia… i fan notano uno strano dettaglio: “Ci nascondi qualcosa? Sei diversa!”

I complimenti per lei ormai si sprecano. I followers stanno inondando lo spazio dedicato ai commenti con apprezzamenti ed elogi di ogni tipo. Qualcuno, però, storce il naso. “Purtroppo dovremmo assistere al teatrino allestito da Signorini”, si legge.