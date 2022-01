Adriano Celentano, prima della nanna lo fa con Claudia: è clamoroso..

Adriano Celentano ed il dettaglio particolare raccontato da Claudia Mori: lo fanno tutte le sere prima di dormire. Chi l’avrebbe detto

Adriano Celentano ha da poco spento le sue 84 candeline. Un compleanno importante per l’artista che ormai si fa vedere davvero poco. Complice anche la situazione difficile che stiamo vivendo da due anni a questa parte, il Molleggiato se ne resta nella sua villa immersa nel verde a Campesone di Galbiate, in Brianza.

È qui che trascorre le sue giornate insieme a sua moglie Claudia Mori, proprio sulle colline del Lago di Lario, in provincia di Lecco. Un mondo tutto suo, pieno di verde e confort come una piscina ed un campo da tennis, che gli permettono di vivere le sue giornate davvero in tranquillità.

Adriano per quanto sia famoso è altrettanto schivo e riservato. Non ama rilasciare interviste, parlare di sé e della sua famiglia ma ci ha pensato Claudia Mori ha rivelare un particolare della loro quotidianità.

Adriano Celentano lo fa tutte le sere: l’ha confessato Claudia Mori

Adriano Celentano, come sua moglie Claudia, ha una grande fede religiosa. Il tradimento dell’età giovanile ormai è una vecchia storia sulla quale entrambi ci hanno messo più che una pietra sopra. Si rispettano e si amano come se fosse il primo giorno.

Sono quasi 60 anni che stanno insieme e si sono vissuti intensamente da quando il Molleggiato non era ancora nessuno, come la stessa Mori ha raccontato in un’intervista a Today. Per loro non sono mancati momenti di felicità ed infelicità ma anche passione e rispetto.

Ogni sera i due, prima di andare a dormire, non mancano mai ad un rito al quale sono molto legati, la preghiera. Proprio la moglie del Molleggiato lo ha raccontato: “La sera quando vado a letto recito la mia preghierina e, la prima cosa che dico, è che, se dovesse mancare uno dei due tra me ed Adriano, spero di essere io, perché non sopporterei il contrario”.

L’artista non sopporterebbe una vita senza il marito e per questo affida le sue speranze nella fede. Quello che, invece, desidera il Molleggiato non lo sappiamo ma di sicuro nessuno, o quasi, si sarebbe aspettato da lui la preghiera della sera. È qualcosa di clamoroso ma nello stesso anche tenero e pieno di normalità.