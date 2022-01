Alba Parietti e delle gambe da sogno. La showgirl solo in costume manda in subbuglio i social: sono tutti pazzi di lei

È stata tra i protagonisti dell’ultima edizione di “Tale e quale show” con Carlo Conti e si è messa totalmente in gioco sfidando le sue doti canore. Alba Parietti a 60 anni non si dà mai per scontata e riesce a sorprendere sempre tutti.

Un atto di coraggio da parte di un’artista che ama fare spettacolo in tutte le sue forme. In questo rientra anche la sua attività su Instagram, social attraverso il quale non solo mostra la sua presenza scenica indiscussa ma anche dettagli più intimi e riservati della sua quotidianità che attirano molto gli occhi del pubblico.

Alba Parietti in costume, una visione in inverno: la FOTO

