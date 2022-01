Alberto Matano costretto a cambiare tutto: cosa succede nella sua vita

“La Vita in Diretta”, Alberto Matano si è mostrato in una veste che il pubblico certamente non si aspettava: lo hanno notato tutti

Continua la sfida auditel tra Alberto Matano e Simona Branchetti, dopo i recenti siparietti che li hanno visti protagonisti. “Pomeriggio 5 News”, accusato di aver sottratto un ospite a “La Vita in Diretta” proprio nel bel mezzo di una puntata, non sembra però riuscire ad eguagliarne il successo. Lo share, ormai da qualche mese, pende infatti a favore di Matano.

Merito dello stile di conduzione del giornalista, che con sobrietà ed eleganza riesce ad affrontare le tematiche più disparate. Nella puntata odierna, tuttavia, i telespettatori non hanno potuto far a meno di sottolineare un dettaglio a dir poco assurdo. Il presentatore, in tanti anni di tv, non si era mai mostrato così…

Alberto Matano, stravolta la conduzione del suo programma: il dettaglio ha fatto scalpore

Il Coronavirus, nel corso degli ultimi due anni, ha contribuito a modificare persino le dinamiche televisive. Quest’oggi, per condurre la puntata de “La Vita in Diretta”, Alberto Matano è dovuto ricorrere all’utilizzo di una mascherina Ffp2. Il giornalista, che sarebbe entrato a contatto con una persona risultata positiva, ha preferito tutelare la salute dei suoi ospiti, pur non rinunciando al suo amato lavoro.

La mascherina, ovviamente, ha causato non pochi problemi al conduttore, che si è trovato in netta difficoltà nel pronunciare alcune parole. Durante il blocco dedicato ai Reali d’Inghilterra, Matano, che ha dovuto pronunciare moltissime espressioni inglesi, ha inevitabilmente scatenato le risate dei suoi opinionisti.

“Che vi devo dire, è colpa della mascherina!“, ha ammesso, sconfitto, il conduttore, prima di lanciare il servizio relativo alla Regina Elisabetta. Una situazione spiacevole, quella in cui si è involontariamente ritrovato il giornalista, che gli ospiti non hanno mancato di commentare: “Sì, è sicuramente colpa della mascherina“.

Matano, in chiusura di puntata, ha ricordato ai telespettatori l’appuntamento di lunedì prossimo: “Ci vediamo presto, con o senza mascherina…. si vedrà!“: queste le parole del conduttore, che sembrerebbe essersi arreso alle regole imposte dall’emergenza pandemica.