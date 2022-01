La strepitosa cantante italiana Alessandra Amoroso ha condiviso una doppietta di foto scattate allo stadio San Siro, a Milano.

La splendida vincitrice dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi ha pubblicato un bis di foto semplicemente divine: i fan sono fuori controllo!

Le immagini, scattate allo stadio San Siro, sono state commentate anche da alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo: Veronica Ruggeri, Jo Squillo e Giordana Angi.

“Mi inorgoglisce tantissimo essere la seconda donna italiana a San Siro, ma mi porta anche a riflettere” Sono state queste le parole scritte dalla Amoroso sotto al post.

Successivamente Alessandra ha continuato, scrivendo che con la sua presenza in questo stadio, vorrebbe far capire a tutti che quando una persona mette passione, amore e determinazione in ciò che fa, non devono esserci differenze.

Ecco, dunque, gli scatti che state aspettando…

Alessandra Amoroso, una bomba di bellezza e talento. Un fan le scrive: “Brillerai come nessuno” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

La fantastica influencer italiana si è superata con questo suo ultimo IG post: che spettacolo!

Nelle immagini Alessandra indossa un outfit che comprende un giacchetto ed una gonna di jeans, un dolcevita, un paio di calze e degli stivali a punta: resisterle è impossibile!

Nella prima foto la Amoroso posa in piedi, con le braccia appoggiate alla ringhiera dietro di lei, uno smagliante sorriso sulle labbra, la testa inclinata verso destra e lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera… come si fa a staccarle gli occhi di dosso?

Nel secondo scatto, invece, vediamo la magnifica trentacinquenne girata di spalle, con le gambe incrociate: i suoi followers sono finiti dritti al manicomio!

Il post è stato intasato di mi piace e commenti, tra i quali si legge: “Brillerai come nessuno“; “Orgogliosi di te”; “Fieri immensamente di te” oppure “Orgoglio salentino”.