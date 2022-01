Andrea Delogu accanto ad un mostro sacro della musica, dopo 20 anni ritorna ad emozionare ancora: “Mi sono commossa” – FOTO

La conduttrice e speaker ieri ha avuto modo di presentare la conferenza stampa con Cocciante che ritorna con un’opera unica e imperdibile.

Era il 2002 quando per la prima volta l’opera di ‘Notre Dame de Paris’ fece il suo debutto in Italia. Da lì il successo è stato tutto in discesa, tradotta in ben 9 lingue, 47 città toccate per un totale di 159 appuntamenti e 1.346 repliche.

Per celebrare i 20 anni del kolossal, tratto dal romanzo di Victor Hugo, con le musiche di Riccardo Cocciante, si è pensato di riaprire la tournée a partire dal 3 marzo prossimo dal Teatro degli Arcimboldi di Milano lungo poi tutto lo stivale.

L’anniversario è stato illustrato ieri nel capoluogo lombardo in una conferenza stampa presentata da Andrea Delogu, con i protagonisti al completo e Cocciante che si è esibito al piano. Per la Delogu è stata un’occasione unica come possiamo leggere nell’ultimo post condiviso sui social.

Andrea Delogu non crede ai suoi occhi, commozione in diretta

Solo l’anno scorso a settembre abbiamo visto la Delogu saltare sul palco di Pizzo per l’apertura delle scuole ed il messaggio di Mattarella che incitava prima i ragazzi e poi ringraziava gli stessi Insinna e Andrea per il lavoro egregio che stavano portando avanti in Rai.

Ieri nessun sussulto sul palco accanto a Cocciante ma tanta gioia, quasi ipnotizzata dal fascino del mostro sacro della musica italiana e internazionale accanto a lei. Nel post Instagram pubblicato in serata ha espresso in poche parole tutta la sua estasi per l’esperienza vissuta:

“Alla fine su quella seggiola mi sono seduta! Cioè, mi sono commossa ed era ‘solo’ la presentazione della ripartenza dopo 20 anni di @ndpitalia. Immagino alla prima ❤️ L’opera deve essere popolare, di tutti. @vivoconcerti @wordsforyou_pr @friendsandpartners”. Bellissima in abito nero chemisier lungo fino ai piedi e décolleté rosse.

La Delogu ha condotto con sapienza la conferenza stampa illuminando il palco nonostante l’abito scuro e affascinando i follower che le hanno espresso vicinanza nei messaggi giunti poi copiosi: “Che monumento è Riccardo Cocciante? 🔥❤️👏”, “Quanta emozione risentire il cast di NDP…e grazie per la tua emozione 🥰”.