Benedetta Parodi emozionata, arriva l’annuncio più bello: “Finalmente…”

Benedetta Parodi ha scelto di utilizzare i suoi canali social per fare un grandissimo annuncio: l’emozione della conduttrice.

Benedetta Parodi è uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo. La nativa di Alessandria è associata spesso e volentieri a programmi di cucina: non a caso, nella sua straordinaria carriera, ha scritto libri di ricette che hanno venduto tantissimo, ha aperto un blog su cui riporta consigli e trucchetti per cucinare meglio e soprattutto ha aperto un profilo Instagram dove riporta anche video ricette.

I social, però, la conduttrice li utilizza anche per altri fini. La 49enne condivide fotografie in cui mette in mostra la sua bellezza travolgente e soprattutto pubblica post in cui svela dettagli della sua vita privata. Qualche settimana fa, ad esempio, si trovava in Lapponia e ha immortalato tutto con scatti da brividi. Questa sera, invece, è il momento dei sentimenti: la Parodi svela tutte le sue emozioni con un post toccante.

Benedetta Parodi, arriva l’annuncio più bello: web in subbuglio

Benedetta Parodi ha scelto i social per fare un annuncio importantissimo. La conduttrice ha in primis pubblicato uno scatto in cui lei e suo marito Fabio Caressa sono seduti vicino ad un tavolo. I due protagonisti dell’immagine sfoderano sorrisi super contagiosi e hanno tra le mani un calice di vino, pronti per brindare.

C’è un grande motivo per festeggiare: il giornalista di Sky Sport è guarito dal Covid. “Finalmente di nuovo insieme…“, ha scritto la Parodi in didascalia. In questi giorni, come da disposizioni, la coppia è stata separata per fare al meglio la quarantena. Il telecronista, dopo aver contratto il virus nel 2020, è stato nuovamente contagiato. Tutto è bene quello che finisce bene: Fabio e Benedetta possono finalmente abbracciarsi di nuovo.

“Si si, tutto bello: ma dov’è lo zio Bergomi”, ha ironizzato un utente tra i commenti. In realtà, sono arrivati tantissimi messaggi emozionanti sotto al post.